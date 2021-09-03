طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، بالقرب من السواحل وعلى السهول الشمالية والوسطى، مع تكون كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة ومحلية.

وسيلاحظ انتشار سحب أخرى ركامية فوق مرتفعات الأطلس وشرق البلاد.

وسيظل الطقس مشمسا بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية خفيفة بكل من جنوب المنطقة الشرقية، الجنوب-الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الجنوب-الغربي بالجنوب-الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، ومن الشمال بالجنوب وبالسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة من الشمال بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و29 درجة بأقصى الجنوب-الشرقي وبجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 17 و22 درجة بباقي جهات المملكة.

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