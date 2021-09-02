يهم الراغبين في السفر لأبو ظبي.. إلغاء الحجر الصحي للملقحين

هبة بريس - وكالات

أعلنت أبوظبي الخميس إلغاء الحجر الصحي للمسافرين المطعمين ابتداء من الأحد المقبل، بينما لم تسجل الإمارات أي وفيات جديدة جراء كوفيد-19 لأول مرة منذ منتصف نوفمبر العام الماضي.

وقال المكتب الاعلامي لحكومة أبوظبي في بيان نقلا عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا انه سيتعين “على جميع السياح المطع مين قبل السفر إلى الإمارة تسجيل شهادة التطعيم في الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية”.

كما يتعين عليهم عند الإقلاع “إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف است لمت خلال 48 قبل موعد الرحلة”.

وكانت العاصمة الإماراتية تفرض حجرا صحيا على الواصلين إليها.

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