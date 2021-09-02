شباب ال”EHTP” ينظمون مبادرة لتوزيع حقائب مدرسية مجهزة لتلامذة القرى

2021-09-02 / 2:51 مساءً
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هبة بريس

عام ثان و تداعيات الجائحة تستمر في التفاقم؛عشرات الأسر في دواوير نائية تعاني التهميش،و شبح الفقر و العوز يحيط بها مع اقتراب الدخول المدرسي،فمصاريف التمدرس تثقل كاهل الأولياء،و تحول دون تمكن الأطفال من الدراسة في ظروف ملائمة.
في هذا الصدد،تقوم مجموعة من شباب المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في اطار الأنشطة الاجتماعية التي يتبناها نادي روطاراكت للمدرسة ذاتها،بتنظيم مبادرة انسانية تحت اسم “action cartable” في نسختها الثانية،و التي تهم توزيع 300 حقيبة مدرسية معقمة و مجهزة بكافة اللوازم المدرسية لفائدة تلاميذ مجموعة مدارس الحنشة الفوارات بضواحي العرجات-سلا.
و تجدر الاشارة الى أن النسخة الأولى من هذه المبادرة قد داع صيتها و حضيت بتقييم ممتاز كونها التفاتة انسانية تهتم بمحاربة الهدر المدرسي و العمل على تحسين ظروف التمدرس لدى الأطفال المنحدرين من أسر معوزة،خصوصا و قد تم الحرص على مراعاة الشروط الصحية التي تفرضها الوزارة من أجل الحد من تداعيات وباء كورونا،بما فيها تعقيم الأدوات الموزعة و تجنب الاكتظاظ أثناء التنظيم و التوزيع

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