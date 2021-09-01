أحدثوا خسائر بسيارة الأمن واعتدوا على مفتش شرطة.. أمن سلا يوقف 4 مشجعين كرويين

هبة بريس - سلا

باشرت مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا، مساء أمس الثلاثاء 31 غشت، إجراءات المحافظة على النظام العام والسهر على تطبيق إجراءات الطوارىء الصحية بمنطقة سلا الجديدة، وذلك بعدما تجمهر حوالي ثمانين شخصا محسوبين على فصائل المشجعين بغرض إحياء الذكرى السنوية لإنشاء ناديهم الرياضي.

وحسب مصدر أمني، فقد كان المتجمهرون، ومن بينهم قاصرون، قد أقدموا على التراشق بالحجارة في ظروف شكلت تهديدا لأمن وسلامة المواطنين، متسببين في إلحاق خسائر مادية بسيارة للأمن وإصابة مفتش شرطة على مستوى العين، وهو ما استدعى تدخل دوريات الأمن التي قامت بإجراءات فض التجمهر وضبط أربعة من المشتبه فيهم، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة.

وقد تم فتح بحث قضائي في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف كافة المتورطين فيها.

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