طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، تشكل سحب منخفضة كثيفة بالواجهة المتوسطية مع قطرات مطرية أو امطار ضعيفة متفرقة.

وستهم كتل ضبابية مع قطرات مطرية، خلال الصباح والليل، محلية على السهول والسواحل المحيط الأطلسي، وسحب ركامية شيئا ما غير مستقرة فوق مرتفعات الاطلس المتوسط، الريف والمنطقة الشرقية.

وسيكون الطقس هادئا مع سماء صافية إلى قليلة السحب في باقي مناطق المملكة، مع زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية، الجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية شمالية بالأقاليم الجنوبية وجنوبية شرقية بالجنوب الشرقي وجنوب شرق البلاد، وضعيفة إلى معتدلة شمالية في باقي المناطق المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و28 درجة بأقصى الجنوب-الشرقي وجنوب البلاد، وما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 18 و23 درجة في باقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 36 و41 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و28 درجة بالمرتفعات والشمال الشرقي وقرب السواحل، وما بين 29 و36 في باقي المناطق البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز وبين رأس سبارتيل وبوجدور ومحليا قليل الهيجان إلى هائج بين رأس سيم وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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