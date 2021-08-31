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المفوضية الأوروبية: 70% من مواطني الاتحاد البالغين تلقحوا ضد كورونا

2021-08-31 / 12:45 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أفادت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بأن “70% من السكان البالغين في الاتحاد الأوروبي قد تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا، محققة الهدف الذي حددته في بداية العام”.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في “تويتر”: “70% من البالغين في الاتحاد الأوروبي تم تطعيمهم بالكامل..أود أن أشكر العديد من الأشخاص الذين جعلوا هذا الإنجاز العظيم ممكنا”.

وبحسب “رويترز”، يمثل هذا الإعلان علامة فارقة مهمة في استراتيجية التطعيم في الاتحاد الأوروبي بعد بداية بطيئة، لكنه يخفي أيضا اختلافات كبيرة بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث تجاوزت بعض الدول هدف 70%، بينما تخلفت دول أخرى في المنطقة الشرقية الأفقر من الكتلة عن الهدف.

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