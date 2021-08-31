الألعاب البارالمبية..المغربية سعيدة عمودي تحرز النحاسية في رمي الجلة

2021-08-31 / 10:24 صباحًا
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هبة بريس

أحرزت البطلة المغربية سعيدة عمودي اليوم الثلاثاء الميدالية النحاسية في مسابقة رمي الجلة ( صنف إف 34 ) برسم دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، المتواصلة حاليا بالعاصمة اليابانية إلى غاية خامس شتنبر المقبل.

وجاء تتويج البطلة المغربية بهذه الميدالية، التي تعد الاولى للمغرب في هذه الألعاب، عقب احتلالها الرتبة الثالثة مسجلة 8،21 م.

وعادت الميدالية الذهبية للصينية زو لينين ( 9،19 م )، في حين توجت البولندية لوسيانا كورون كورنوبيس ( 8،60 م )

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