طقس الجمعة .. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل قرب السواحل وفوق السهول الشمالية والوسطي مع تكون كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة محلية.

وستتمركز خلايا رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس، بسفوحها الجنوبية-الشرقية، الريف والمنطقة الشرقية، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات أو زخات مطرية محلية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالشمال الغربي، فوق الساحل المتوسطي وبباقي السهول الأطلسية الشمالية مع تساقط قطرات ومتفرقة أحيانا.

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، وهبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بالجنوب و بالسواحل الوسطي، من القطاع الجنوبي بجنوب المنطقة الشرقية وضعيفة إلى معتدلة القوة جنوبية بالجنوب-الشرقي، بينما ستهب من الشمال إلى متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0