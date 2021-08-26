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طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2021-08-26 / 9:27 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تتمركز سحب غير مستقرة فوق كل من مرتفعات الأطلس، السايس، الريف والمنطقة الشرقية، حيث الفرصة مهيأة لنزول زخات رعدية متفرقة.

كما سيلاحظ تشكل سحب أخرى منخفضة وكثيفة فوق الساحل المتوسطي مع تساقط أمطار جد خفيفة و محلية، وهبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالمنطقة الشرقية وبجنوب البلاد.

أما الرياح، فستهب قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالجنوب، ومن الجنوب معتدلة القوة بجنوب المنطقة الشرقية وبالسفوح الجنوبية-الشرقية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الشمال بباقي جهات المملكة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و34 درجة بالجنوب-الشرقي و كذا بشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و 18 درجة بمرتفعات الأطلس، وستكون ما بين 18 و25 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 38 و 44 درجة بكل من السفوح الجنوبية الشرقية، وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وسهول الفوسفاط وسهول تادلة، وما بين 24 و 30 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 33 و 38 درجة بباقي أرجاء البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين كاب سبارطيل وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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