طنجة.. العثور على زوجين ميتين داخل منزلهما

2021-08-25 / 6:36 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

عثر اليوم الأربعاء على جثتين في طور التعفن داخل منزل بحي الادريسية بمدينة طنجة.

وحول تفاصيل الواقعة ، فان الرائحة الكريهة المنبعة من داخل المنزل دفعت بمواطنين بحي الادريسية الى اخطار المصالح الامنية التي هرعت الى عين المكان مرفوقة بمصالح الشرطة العلمية ، حيث تمت معاينة الجثتين اللتين تبين انهما تعودان لزوجين مسنين.

وقد تم نقل الجثتين صوب مستودع الاموات بمستشفى محمد الخامس الجهوي فيما فتحت المصالح الامنية تحقيقا في والواقعة لتحديد ظروفها وملابساتها.

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