طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، مصحوبة بكتل ضبابية وذلك بالقرب من السواحل وأيضا على السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، فيما سيظل الطقس غائما جزئيا فوق الساحل المتوسطي والشمال-الغربي للبلاد، حيث الفرصة مهيأة لنزول أمطار جد خفيفة ومحلية.

كما سيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، السايس والمنطقة الشرقية، مع نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محلية، فضلا عن ظهور سحب أخرى مدارية آتية من الجنوب فوق أقصى جنوب المملكة، مع نزول قطرات مطرية و بروز رعد متفرق.

عدا ذلك، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي أرجاء البلاد، مع هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالجنوب-الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح قوية بعض الشيء بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، جنوب المنطقة الشرقية و كذا بالسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و31 درجة بالجنوب الشرقي، جنوب المنطقة الشرقية و أقصى جنوب البلاد، وما بين 14 و 19 درجة بمرتفعات الأطلس، وستكون ما بين 18 و23 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و30 درجة بالأطلس والريف واللوكوس و جوار السواحل، وما بين 30 و36 درجة بداخل منطقة سوس، والسايس، وهضاب الفوسفاط، وشمال المنطقة الشرقية، الرحامنة، والشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 37 و 42 درجة بتادلة، جنوب المنطقة الشرقية، الجنوب-الشرقي و أقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين رأس سبارتيل والرباط، وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل الأخرى.

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