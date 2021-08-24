الصورة تعبيرية

طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

2021-08-24 / 9:24 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، مصحوبة بكتل ضبابية وذلك بالقرب من السواحل وأيضا على السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، فيما سيظل الطقس غائما جزئيا فوق الساحل المتوسطي والشمال-الغربي للبلاد، حيث الفرصة مهيأة لنزول أمطار جد خفيفة ومحلية.

كما سيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، السايس والمنطقة الشرقية، مع نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محلية، فضلا عن ظهور سحب أخرى مدارية آتية من الجنوب فوق أقصى جنوب المملكة، مع نزول قطرات مطرية و بروز رعد متفرق.

عدا ذلك، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي أرجاء البلاد، مع هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالجنوب-الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح قوية بعض الشيء بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، جنوب المنطقة الشرقية و كذا بالسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و31 درجة بالجنوب الشرقي، جنوب المنطقة الشرقية و أقصى جنوب البلاد، وما بين 14 و 19 درجة بمرتفعات الأطلس، وستكون ما بين 18 و23 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و30 درجة بالأطلس والريف واللوكوس و جوار السواحل، وما بين 30 و36 درجة بداخل منطقة سوس، والسايس، وهضاب الفوسفاط، وشمال المنطقة الشرقية، الرحامنة، والشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 37 و 42 درجة بتادلة، جنوب المنطقة الشرقية، الجنوب-الشرقي و أقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين رأس سبارتيل والرباط، وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل الأخرى.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صاحبة ”سورة الويسكي“ تغادر سجن الوداية بعد قضاء عقوبتها الحبسية

صاحبة ”سورة الويسكي“ تغادر سجن الوداية بعد قضاء عقوبتها…

2021-08-23 / 10:52 مساءً
Photo of الحكومة تصادق على مشاريع مراسيم تتعلق بالتعيين في المناصب العليا بالجماعات الترابية

الحكومة تصادق على مشاريع مراسيم تتعلق بالتعيين في المناصب…

2021-08-23 / 7:35 مساءً
Photo of خبراء: هذا تأثير الإصابة ب”كوفيد 19″ على العينين

خبراء: هذا تأثير الإصابة ب”كوفيد 19″ على العينين

2021-08-23 / 5:27 مساءً
Photo of تسجيل 2996 إصابة و97 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 2996 إصابة و97 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-08-23 / 4:55 مساءً
Photo of متهمة ب”السمسرة” في عمليات الولادة.. إيقاف زوجة موظف بمستشفى تطوان

متهمة ب”السمسرة” في عمليات الولادة.. إيقاف زوجة موظف بمستشفى…

2021-08-23 / 4:10 مساءً
Photo of تيزنيت : ساكنة إدلحسن تحتج ” بغينا قنطرة ماشي قادوس”

تيزنيت : ساكنة إدلحسن تحتج ” بغينا قنطرة ماشي…

2021-08-23 / 3:21 مساءً
Photo of إلى غاية 10 أكتوبر.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة

إلى غاية 10 أكتوبر.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية…

2021-08-23 / 12:05 مساءً
Photo of “الغموض” يلف حملة تلقيح الأطفال.. ومواطنون يطالبون الوزارة بتوضيحات

“الغموض” يلف حملة تلقيح الأطفال.. ومواطنون يطالبون الوزارة بتوضيحات

2021-08-23 / 11:12 صباحًا
Photo of طقس الاثنين.. سماء غائمة بمعظم مناطق المملكة

طقس الاثنين.. سماء غائمة بمعظم مناطق المملكة

2021-08-23 / 9:11 صباحًا
Photo of تارودانت : ساكنة عين برجا تحتج على إقامة محطة لمعالجة المياه العادمة

تارودانت : ساكنة عين برجا تحتج على إقامة محطة…

2021-08-22 / 3:48 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق