رجوى الساهلي تعلن تبنيها للرضيعة التي عثر عليها في حاوية الازبال
نجلاء مزيان: هبة بريس
أعلنت الفنانة المغربية رجوى الساهلي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، عن نيتها في تبني الرضيعة التي تم العثور عليها في حاوية الازبال.
و كشفت الفنانة المغربية عبر مقطع فيديو قامت بنشره بنفس المنصة، أنها مستعدة لرعاية الرضيعة و معاملتها كابنتها .
و ردا على من انتقدها بسبب إظهارها لوجه الرضيعة في مقطع فيديو، قالت رجوى أنها مؤثرة و من الضروري أن تنشر الخير و الأشياء الإيجابية بحسابها، حتى تستطيع التأثير على متابعيها إيجابيا.
و اختتمت قائلة أنها تحلم بإنشاء مركز لإيواء الأطفال المتخلى عنهم، مضيفة أنها لن تعير أي اهتمام للمنتقدين الذين يفضلون “العرا على الخير” على حد قولها.
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المجموع 2 آراء
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2 تعليقات
مزيان الاه اسهل
ولكن جداري ان تعطيها اسمك العائلي لانه حرام في الشرع.
يمكن لك أن تعطيها اي اسم اخر .
بنت الناس، الله يحفضها