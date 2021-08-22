أمير قطر يحدد موعد أول انتخابات تشريعية في البلاد

هبة بريس- وكالات

أمر أمير قطر، تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، بتحديد الثاني من أكتوبر القادم موعدا لأجراء أول انتخابات تشريعية في دولة قطر.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية اليوم الأحد بأن الأمير تميم أصدر مرسوما يقضي بتحديد الثاني من أكتوبر 2021 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى.

وينص المرسوم على أن “يدعى المواطنون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخاب اعضاء مجلس الشورى في الموعد المحدد”.

وأشارت الوكالة إلى أن المرسوم يقضي بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.

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