رسميا…الماص ينتدب اللاعب ياسين الرامي بعقد يمتد لموسمين

هبة بريس - فاس

أعلن فريق المغرب الرياضي الفاسي انتدابه للمدافع ياسين الرامي، القادم من فريق حسنية أكادير،بعقد يمتد لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

وأكد الفريق عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك عن ضمه اللاعب ياسين الرامي إلى صفوفه ضمن انتداباته، وذلك من أجل تقوية صفوفه استعدادا للبطولة الاحترافية التي ستنطلق في الأسبوع الثاني من شهر شتنبر المقبل

وتعتبر هذه الصفقة هي الثالثة من الصفقات الصيفية التي أبرمها فريق ” الصفانا “، بعد استقطاب الحارس زهير العروبي القادم من نهضة بركان وطارق أستاتي، اللاعب السابق لاتحاد طنجة

يشار، إلى أن اللاعب ياسين الرامي كان قد انتهى عقده مع فريقه حسنية أكادير دون أن يبدي النادي أي رغبة في التجديد مع اللاعب مما أثار استيائه ليضطر لتغيير وجهته و الالتحاق بنادي ” النمور الصفر”.

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