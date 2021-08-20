رسميا.. ريال مدريد يجدد عقد بنزيما إلى غاية 2023

هبة بريس

أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن تجديد عقد النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي كان ينتهي في 2022.

وقال النادي الملكي فقي بيانه الرسمي:” وقع كريم بنزيما على تجديد عقده برفقة الرئيس فلورنتينو بيريز، سيظل المهاجم مرتبطًا بنادينا حتى 30 يونيو 2023 “.

وأضاف النادي:” بعد التوقيع التوقيع على عقده الجديد، حصل على بنزيما قميص باسمه ورقم 2023 “.

يذكر أن كريم بنزيما صاحب الـ33 عاماً يلعب في ريال مدريد منذ عام 2009، وخاض مع النادي الملكي 560 مباراة بكل المسابقات وسجل 281 هدفاً وصنع 144.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0