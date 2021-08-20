زكرياء الغافولي يتلقى جرعة من لقاح “جونسون”

2021-08-20 / 2:43 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

شارك الفنان المغربي الشاب زكرياء الغافولي مع محبيه، خبر تلقيه الجرعة الوحيدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

و في نفس السياق، نشر الغافولي مقطع فيديو يوثق من خلاله لحظة تطعيمه بلقاح “جونسون”، مرفوق بالتعليق التالي:”تلقيت اليوم والحمد لله جرعتي الوحيدة من لقاح johnson and johnson ضد فيروس كورونا”.

و أضاف:” أود أن أشكر الطاقم الطبي على حسن التنظيم والاستقبال. وأود أن أشكر جلالة الملك محمد السادس على مبادرته لتوفير اللقاح لشعبه وذلك لتحقيق المناعة الجماعية في أقرب الٱجال. وأوجه النداء لكل المتابعين للمبادرة للتلقيح وذلك لتخطي هذا الوباء وحمايتنا”.

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