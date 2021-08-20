طقس الجمعة.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن يظل الطقس نسبيا حارا بأقصى الجنوب الشرقي والسايس، مع سحب منخفضة خلال الصباح والليل وكتل ضبابية قرب السواحل.

كما سيلاحظ ظهور سحب غير مستقرة شيئا ما بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والريف وشرق المملكة مع إمكانية نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة، فضلا عن صعود سحب مدارية فوق جنوب المملكة مصحوبة برعد وبقطرات مطرية متفرقة.

وسيلاحظ أيضا هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي وبجنوب المملكة.

وستهب الرياح محليا قوية شمالية إلى شرقية بالجنوب، ومعتدلة غربية بالجنوب الشرقي، وجنوبية بالجنوب الشرقي، وشمالية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و 34 درجة بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و 20 درجة بالأطلس والمناطق الوسطى، وستكون ما بين 20 و 25 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 38 و 44 درجة بجنوب المملكة وجنوب شرق البلاد، وداخل منطقة سوس، والسايس، والرحامنة، وسهول تادلة وهضاب الفوسفاط، وما بين 26 و 32 درجة بالأطلس وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 32 و 38 درجة بباقي أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا الى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان الاى هائج بالسواحل الاطلسية.

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