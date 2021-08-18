بعد مغادرتها “البام”.. ابتسام عزاوي تترشح باسم “الوردة”

هبة بريس - الرباط

كشفت القيادية السابقة بحزب الأصالة والمعاصرة، ابتسام عزاوي، دخولها غمار الاستحقاقات الانتخابية القادمة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وقالت عزاوي في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “فيسبوك”: “سعيدة بتقاسمي معكم خبر ترشحي للإنتخابات الجماعية المقبلة كوكيلة للائحة حزب “الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ” بدائرة أكدال الرياض ” (الرباط)”.

وتابعت “حماسي لا حدود له لخوض هذا التحدي الجديد في مساري السياسي وخدمة ساكنة مدينتي الرباط وساكنة المقاطعة التي أنتمي إليها” أكدال الرياض”.

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