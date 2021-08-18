طقس الأربعاء.. استمرار حرارة الجو بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يبقى الطقس حارا نسبيا إلى محليا حار بكل من داخل منطقة سوس، وجنوب البلاد، وأقصى الجنوب الشرقي ومحليا بالمناطق الوسطى.

وسيلاحظ مرور سحب عابرة كثيفة بمرتفعات الأطلس، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة.

كما سيلاحظ ظهور كتل ضبابية بالقرب من السواحل وبسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، فضلا عن انتشار سحب منخفضة كثيفة بمنطقة طنجة، حيث ستكون مرفوقة بقطرات مطرية جد خفيفة محليا.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى ومحليا بمرتفعات الأطلس، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و35 درجة بالجنوب الشرقي، و داخل الأقاليم الجنوبية، وسوس، والشياظمة، والمناطق الداخلية الوسطى، وما بين 20 و26 درجة بالسايس، ووادي ملوية، والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والغرب، واللوكوس، ومنطقة طنجة، وسهول المحيط الأطلسي وما تبقى من المناطق الجنوبية، وما بين 14 و20 درجة بباقي ربوع المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و46 درجة بجنوب وجنوب شرق البلاد، وداخل منطقة سوس ومحليا بالمناطق الداخلية الممتدة غرب الأطلس، وما بين 33 و40 درجة بداخل مناطق الغرب، واللوكوس، والسايس، ووادي ملوية، والمنطقة الشرقية، وسهول المحيط الأطلسي، والريف ومنطقة طنجة، وما بين 26 و32 درجة بالأطلس وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى أحيانا هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء و الداخلة، وقليل الهيجان ما بين رأس سبارتيل والمهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان مساء ما بين الداخلة ورأس بارباس.

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