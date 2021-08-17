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طقس الثلاثاء .. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2021-08-17 / 9:04 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تنخفض درجات الحرارة بمعظم جهات المملكة، مع طقس حار نسبيا إلى حار بكل من منطقة سوس، وجنوب البلاد، وأقصى الجنوب الشرقي، ومحليا بالسايس، والمناطق الواقعة غرب الأطلس وبداخل منطقة الغرب.

وسيلاحظ ظهور كتل ضبابية محلية فوق السواحل، خلال الليل والصباح.

وستكون السماء غائمة جزئيا بكل من الأطلس، والجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية، ومحليا بالمناطق الوسطى والجنوبية للبلاد.

كما سيلاحظ انتشار سحب مدارية بالأقاليم الجنوبية، واحتمال تناثر حبات من الرمل أو الغبار بكل من جنوب ووسط البلاد.

وستهب رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وجنوب البلاد والأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و34 درجة بالجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية وسوس، والسايس، ووادي ملوية، والشياظمة، والسهول الداخلية الوسطى، وما بين 22 و27 درجة بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والغرب، واللوكوس، ومنطقة طنجة، وسهول المحيط الأطلسي و ما تبقى من المناطق الجنوبية، وما بين 16 و22 درجة بباقي ربوع المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 43 و49 درجة بجنوب البلاد، ومنطقة سوس وأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 37 و43 درجة بالمناطق الداخلية الممتدة غرب الأطلس، والسفوح الجنوبية الشرقية، ووادي ملوية، والمنطقة الشرقية، ومحليا بالسايس وداخل مناطق الغرب واللوكوس، وما بين 30 و37 درجة بمنطقة طنجة، والريف وسهول المحيط الأطلسي، وما بين 25 و30 درجة بالأطلس وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا بين الرباط والداخلة، وقليل الهيجان بباقي السواحل

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