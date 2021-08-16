موجة حر ما بين 42 و49 درجة اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تشهد عدد من عمالات وأقاليم المملكة موجة حر اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر، أنه من المرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و49 درجة، اليوم الاثنين، بكل من أكادير-إداوتنان وبوجدور واشتوكة آيت باها والسمارة وكلميم وإنزكان آيت ملول والعيون ووادي الذهب وطانطان وطرفاية وتارودانت، وغدا الثلاثاء بكل من بوجدور والسمارة والعيون ووادي الذهب وطانطان وطرفاية وتارودانت.

كما تتوقع النشرة، على مستوى يقظة برتقالي، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة، اليوم الاثنين، بكل من الحوز وأوسرد وأسا-الزاك وشيشاوة وقلعة السراغنة والصويرة والفحص-أنجرة وكرسيف والخميسات وخريبكة والعرائش والمضيق-الفنيدق ومراكش ومكناس وفاس ومولاي يعقوب ووزان والرحامنة وسطات وسيدي إفني وسيدي قاسم وسيدي سليمان وتاونات وتاوريرت وطاطا وتازة وتطوان وتزنيت واليوسفية وزاكورة.

كما يرتقب تسجيل درجات الحرارة نفسها، غدا الثلاثاء، بكل من أوسرد وأسا-الزاك وطاطا وكلميم وإنزكان-آيت ملول وأكادير-إداوتنان واشتوكة آيت باها والصويرة وتزنيت.

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