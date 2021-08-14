فرنسا.. لصوص يقتحمون قصر أمير قطر ويستولون على قطع ثمينة

2021-08-14 / 10:39 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

كشفت شبكة “يورو نيوز” نقلا عن مصدر، عن اقتحام لصوص كان أحدهم مسلحا، قصر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالقرب من منتجع كان الفرنسي، ليل الخميس الجمعة.

وأشار المصدر إلى أن “اللصوص استولوا على ساعات يد وقطع ثمنية أخرى”، مؤكدا أن “الشيخ تميم بن حمد لم يكن موجودا عندما اقتحم أربعة أشخاص منزله في موان – سارتو ليل الخميس الجمعة، لكن عددا من أفراد عائلته كانوا في المنزل”.

وأوضح المصدر أن “السرقة تمت بلا عنف، وأن اللصوص لم يضعوا مسدسا على رؤوس الأشخاص الذين كانوا موجودين في القصر، لكنهم خضعوا لأوامر اللصوص عندما رأوا السلاح”، مشيرا إلى أن “اللصوص سرقوا قطعا ثمينة، خصوصا ساعات يد”.

وبحسب “يورو نيوز”، قامت عدة هيئات إنفاذ قانون في مدن غراس ونيس ومرسيليا بفتح تحقيق حول هذه الحادثة.

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تعليق واحد

  1. ما يمكن قوله هو لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ينهبون أموال شعوبهم ويجوعونهم ويفقرونهم ويذلونهم ويشترون القصور واليختات والجزر وأتعجب كيف يكون شعورهم وقت اقامتهم بها فأكيد أنهم أصبحوا كالأنعام بل هم هم أظل ومأواهم جهنم بما كسبت أيديهم.

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