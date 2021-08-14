طقس السبت.. جو حار بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس حار إلى جد حار بكل من داخل مناطق الغرب وسوس، وجنوب البلاد، وأقصى الجنوب الشرقي، والمناطق الداخلية، والسايس، وتادلة، ووادي ملوية، والسهول الداخلية الواقعة غرب الأطلس.

وسيلاحظ ظهور كتل ضبابية أو قطرات مطرية جد خفيفة محليا بالقرب من السواحل، وذلك خلال الليل والصباح.

وستكون الأجواء مستقرة فوق مرتفعات الأطلس ومناطقه الغربية المجاورة، والريف وجنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن انتشار سحب مدارية بجنوب المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة إلى ضعيفة من القطاع الشمالي بالسهول الوسطى وجوار السواحل الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الشمالي أو متقلبة الاتجاه أحيانا بباقي أنحاء المملكة. كما ستلاحظ هبات لرياح قوية نوعا ما بالمناطق الوسطى للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و34 درجة بالجنوب الشرقي، وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و29 درجة بالمنطقة الشرقية، وداخل منطقة سوس، والسايس، والمناطق الداخلية الشمالية والوسطى ومناطق الغرب وطنجة، وما بين 18 و24 درجة بباقي ربوع المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و49 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، وداخل مناطق الغرب وسوس، وجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، والسايس، وتادلة، ووادي ملوية والسهول الداخلية الممتدة غرب الأطلس، وما بين 35 و43 درجة بالمنطقة الشرقية، وسهول المحيط الأطلسي، والسفوح الجنوبية الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و38 درجة بالأطلس، وما بين 28 و33 درجة بالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى أحيانا قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0