الرئيس الجزائري يعلن الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا الحرائق

2021-08-11 / 2:52 مساءً
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.هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام، على أرواح ضحايا الحرائق، الذين بلغ عددهم 65 شخصا، بينهم 28 عسكريا.

كذلك أعلن الرئيس الجزائري تجميدا مؤقتا لكل الأنشطة الحكومية والمحلية، ماعدا التضامنية منها.

وأعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق التي مست عدة ولايات إلى 65 شخصا (28 عسكريا و37 مدنيا)، فيما يتواجد 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفيات.

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