المجرد يعتذر عن حفله بدبي مع بلقيس

نجلاء مزيان - هبة بريس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر اعتذار النجم المغربي سعد لمجرد، عن الحفل الذي كان من المرتقب إحيائه بدبي الشهر الجاري، و الذي كان سيجمعه بالنجمة اليمنية بلقيس.

و حسب إعلانات الحفل المتداولة فقد تم تعويض النجم المغربي لمجرد، بكل من الفنان الفلسطيني محمد عساف، والعراقي سيف نبيل، إضافة إلى الفنانة اليمنية بلقيس.

وكان مالك شركة Spotlight Live ، ماهر خوخجي ، قد أعلن سابقا أن سعد لمجرد وبلقيس فتحي سوف يجمعهما حدث ضخم بدبي.

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