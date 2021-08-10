أضرم النار عمدا في زوجته .. أمن البيضاء يوقف أربعينيا

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء 10 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإضرام النار عمدا في زوجته.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على تعريض زوجته لاعتداء جسدي فجر اليوم الثلاثاء، عن طريق إضرام النار بشكل عمدي في أطرافها السفلى بواسطة سائل قابل للاشتعال، مما تسبب لها في حروق خطيرة، علاوة على إصابة المشتبه فيه بحروق سطحية.

وقد أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيه وهو في حالة سكر متقدمة بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما تم نقله رفقة الضحية إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاجات والإسعافات الضرورية.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بالدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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