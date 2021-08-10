أول تعليق لبلقيس فتحي على قرار منعها الغناء بمصر

نجلاء مزيان: هبة بريس

علقت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي على قرار إيقافها من نقابة المهن الموسيقية و منع التعاون معها، عقب إحيائها لحفل بدون الحصول على التصاريح اللازمة.

و قالت بلقيس في أول تصريح لها أن موقفها قانوني ، وأن الأزمة التى حدثت لا تتجاوز سوى مجرد اختلاف بسيط في أمور خاصة بتصاريح الحفل الذي أقيم بمصر الجديدة، وأنها لم تصعد على خشبة المسرح قبل أن تطمئن أن كل الإجراءات سليمة، وأنها مستحيل أن تتجاوز أي قوانين في أي حفل غنائي قدمته في الوطن العربي وفي مصر.

وأضافت قائلة : “مصر بلدي وأنا ابنتها ولا يعقل أن اتجاوز قانون مصري وأن الحفل خرج بشكل رائع وكنت سعيدة جدًا باستقبال الجمهور المصري والاحتفاء بي وقدمت عددًا من الأغنيات الجديدة التى ستصدر في ألبومي”.

و اختتمت :” و أهديت جمهور الحفلة إحدى مفاجآتي الفترة المقبلة وهو غناء الأغنية المصرية التى سجلتها منذ فترة قريبة وستطرح خلال الأيام المقبلة وهي أغنية “دبلوماسي” وتحديداً بعد انتهاء حفلي الغنائي المقرر إقامته الخميس المقبل بدار الأوبرا المصرية”.

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