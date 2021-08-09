منع بلقيس من الغناء بمصر لهذا السبب

2021-08-09 / 3:54 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارا بمنع التعامل مع الفنانة اليمنيّة بلقيس، الذي يقضي بمنعها من إحياء حفلات في مصر، وذلك بعد مشاركتها بإحدى الحفلات الغنائية بأحد الأندية بمصر الجديدة برفقة رامي صبري بدون الحصول على التصاريح اللازمة.

و أعلنت نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر عن منع التعاون مع الفنانة بلقيس فتحي وعدم منحها أي تصريح لمزاولة مهنة الغناء في مصر مستقبلا عبر بيان صحفي نشر في صفحتها الرسمية.

و جاء كالتالي : “قررت نقابة الموسيقيين عدم التعامل نهائيًا مع المطربة اليمنية بلقيس وعدم إصدار أية تصاريح مستقبلًا لها عن أية أعمال في جمهورية مصر العربية، وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة عن حفلها بنادي الجلاء للقوات المسلحة، على أن يتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معها”.

و يشار أنه كان من المقرر أن تحيي بلقيس حفلا آخرا في دار الأوبرا المصرية مساء الخميس 12 على خشبة مسرح النافورة، إلا أن القرار جاء بمنعها من إحياء حفلات في مصر.

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