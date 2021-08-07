ألحق خسائر مادية بمقهى وعرض زبناء للعنف.. توقيف شخص بسلا

هبة بريس - سلا

تفاعلت مصالح الأمن الإقليمي بسلا بسرعة وجدية مع مقطع فيديو تم تداوله زوال الجمعة 06 غشت الجاري على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الاشخاص بإلحاق خسائر مادية بمشتملات مقهى وتعريض عدد من الزبائن للعنف.

وقد أظهرت الأبحاث المنجزة أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا منطقة أمن سلا الجديدة، حيث سبق لعناصر الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة أن أوقفت المشتبه فيه الذي كان نزيل مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية والنفسية مساء الخميس، وذلك مباشرة بعد ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية.

وخلال إجراءات الضبط والتوقيف، عمد المشتبه فيه نتيجة حالة الاندفاع الكبيرة التي كان عليها إلى إلحاق خسائر مادية بدراجة نارية تابعة للشرطة، وذلك قبل أن يتم ضبطه وتحييد الخطر الناتج عنه.

وقد تم اخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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