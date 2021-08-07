طقس
الصورة تعبيرية

طقس السبت.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-08-07 / 9:14 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت ، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا في الجنوب الشرقي للبلاد وكذا بشرق الأقاليم الصحراوية.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل، على السواحل والسهول الشمالية والوسطى ، مع ظهور سحب منخفضة كثيفة ومرفوقة بأمطار جد خفيفة ومحلية على السواحل الوسطى وأيضا بشمال الأقاليم الجنوبية.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب على العموم بباقي جهات المملكة ، فضلا عن هبوب زوابع رملية خفيفة بكل من الجنوب-الشرقي، جنوب المنطقة الشرقية وكذا بجنوب البلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالجنوب وبالسواحل الوسطى، ومن الجنوب بالجنوب- الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الشمال أو من الغرب أحيانا على العموم بباقي الأرجاء .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و 28 درجة بالجنوب الشرقي، ما بين 10 و 16 درجة بالمرتفعات. وستكون ما بين 17 و 23 درجة على العموم بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 40 و 44 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ما بين 33 و 38 درجة بكل من سهول تادلة، الرحامنة، المنطقة الشرقية، السايس، السهول الداخلية، هضاب الفوسفاط ووالماس، وداخل الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 29 و34 درجة بسهول المحيط الأطلسي والمرتفعات، و ما بين 23 و 28 درجة بالقرب من السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ،وقليل الهيجان إلى هائج أحيانا بالبوغاز، وهائجا ما بين العرائش وطرفاية ، وسيكون أحيانا هائجا إلى قوي الهيجان زوالا ما بين رأس غير وأكلو ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 20 سنة فما فوق.. توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح ضد كورونا

20 سنة فما فوق.. توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح ضد…

2021-08-07 / 10:25 صباحًا
Photo of رشيد الفايق منسق الاحرار بفاس يفوز بمقعد غرفة الفلاحة لجماعة أولاد الطيب

رشيد الفايق منسق الاحرار بفاس يفوز بمقعد غرفة الفلاحة…

2021-08-07 / 12:16 صباحًا
Photo of هذه النتائج الشبه نهائية للغرف المهنية بتزنيت واشتوكة وطاطا

هذه النتائج الشبه نهائية للغرف المهنية بتزنيت واشتوكة وطاطا

2021-08-06 / 11:58 مساءً
Photo of بعد ظهوره في فيديو إرشاء ..وضع وكيل لائحة “الأحرار” بكلميم رهن الإعتقال الإحتياطي

بعد ظهوره في فيديو إرشاء ..وضع وكيل لائحة “الأحرار”…

2021-08-06 / 11:25 مساءً
Photo of إسبانيا “تدق ناقوس الخطر” بسبب تهديد مغربي “لا يمكن إيقافه”

إسبانيا “تدق ناقوس الخطر” بسبب تهديد مغربي “لا يمكن…

2021-08-06 / 11:12 مساءً
Photo of حسن بلمقدم يضمن مقعده بالانتخابات المهنية لدائرة عين الشقف

حسن بلمقدم يضمن مقعده بالانتخابات المهنية لدائرة عين الشقف

2021-08-06 / 10:48 مساءً
Photo of الاستقلال يضمن مقعدا بدائرة سيدي المكي في صنف الفلاحة

الاستقلال يضمن مقعدا بدائرة سيدي المكي في صنف الفلاحة

2021-08-06 / 10:44 مساءً
Photo of وثّق استمالة مواطنين بـ”المال”.. فيديو مرشح يُحرّك النيابة العامة بكلميم

وثّق استمالة مواطنين بـ”المال”.. فيديو مرشح يُحرّك النيابة العامة…

2021-08-06 / 10:10 مساءً
Photo of انتخابات الغرف بطنجة.. الٱحرار يكتسح الصناعة والخدمات والبام يتصدر التجارة (نتائج مؤقتة)

انتخابات الغرف بطنجة.. الٱحرار يكتسح الصناعة والخدمات والبام يتصدر…

2021-08-06 / 9:50 مساءً
Photo of نتائج الانتخابات المهنية.. مرشحة الأحرار بعين الشق تفوز بفارق كبير على منافسيها

نتائج الانتخابات المهنية.. مرشحة الأحرار بعين الشق تفوز بفارق…

2021-08-06 / 9:16 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق