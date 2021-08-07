طقس السبت.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت ، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا في الجنوب الشرقي للبلاد وكذا بشرق الأقاليم الصحراوية.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل، على السواحل والسهول الشمالية والوسطى ، مع ظهور سحب منخفضة كثيفة ومرفوقة بأمطار جد خفيفة ومحلية على السواحل الوسطى وأيضا بشمال الأقاليم الجنوبية.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب على العموم بباقي جهات المملكة ، فضلا عن هبوب زوابع رملية خفيفة بكل من الجنوب-الشرقي، جنوب المنطقة الشرقية وكذا بجنوب البلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالجنوب وبالسواحل الوسطى، ومن الجنوب بالجنوب- الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الشمال أو من الغرب أحيانا على العموم بباقي الأرجاء .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و 28 درجة بالجنوب الشرقي، ما بين 10 و 16 درجة بالمرتفعات. وستكون ما بين 17 و 23 درجة على العموم بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 40 و 44 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ما بين 33 و 38 درجة بكل من سهول تادلة، الرحامنة، المنطقة الشرقية، السايس، السهول الداخلية، هضاب الفوسفاط ووالماس، وداخل الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 29 و34 درجة بسهول المحيط الأطلسي والمرتفعات، و ما بين 23 و 28 درجة بالقرب من السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ،وقليل الهيجان إلى هائج أحيانا بالبوغاز، وهائجا ما بين العرائش وطرفاية ، وسيكون أحيانا هائجا إلى قوي الهيجان زوالا ما بين رأس غير وأكلو ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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