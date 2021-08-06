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طقس الجمعة.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-08-06 / 9:12 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية والسهول الداخلية.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة خلال الليل والصباح على السواحل الأطلسية، وسحب منخفضة كثيفة ستعطي قطرات خفيفة محليا بالسواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستكون الأجواء مستقرة وسماء صافية إلى قليلة السحب على العموم بباقي جهات المملكة ، مع هبوب زوابع رملية بكل من الجنوب-الشرقي للبلاد، جنوب المنطقة الشرقية، والأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالجنوب والسواحل الوسطى، ومن الجنوب بالجنوب- الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الغربي بباقي الأرجاء .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 22 و 26 درجة بالجنوب الشرقي، وما بين 10 و 16 درجة بالمرتفعات. وستكون ما بين 16 و 22 درجة على العموم بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 38 و 44 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية ، ما بين 35 و 40 درجة بكل من السهول غرب الأطلس والمنطقة الشرقية، السايس، هضاب الفوسفاط ووالماس، وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و 36 درجة بسهول المحيط الأطلسي والمرتفعات. وستكون ما بين 23 و 30 درجة بالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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