بعد منع الأعراس.. أسعار الدجاج تعاود الانخفاض وسط تذمر مربي الدواجن
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يعيش مهنيو الدواجن في الأيام الأخيرة على أعصابهم بسبب القرارات الحكومية التي منعت الأعراس و التجمعات ضمن خطة تروم منع تفشي وباء كورونا.
غضب مهنيي الدواجن و خاصة باعة الدجاج يأتي بسبب تراجع نسب المبيعات و رقم المعاملات، حيث أن منع الأعراس أدى لانخفاض كبير في سعر بيع اللحوم البيضاء للعموم.
و حسب ما أكده عدد من المهنيين فقد أصبح سعر بيع الكيلوغرام الواحد من الدجاج يتراوح بين 10 و 12 درهم ، بعدما كان في السابق يصل لحوالي 18 درهم.
هذا المعطى دفع الجمعيات و التنظيمات المهنية لدق ناقوس الخطر و مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات مستعجلة تحفظ حقوق منتجي و مربي الدواجن بعد الضرر الكبير الذي لحقهم بسبب قرارات يعتبرونها مجحفة.
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