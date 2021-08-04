سليمان الريسوني

سليمان الريسوني يعلن إيقاف إضرابه عن الطعام

2021-08-04 / 2:27 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

كشفت هيئة دفاع الصحافي سليمان الريسوني، عن قرار الأخير بإيقاف إضرابه عن الطعام.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن ‘الريسوني استجاب إلى المناشدات التي تقدمت بها مجموعة من الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية والشخصيات العمومية والمثققفين والصحافيين، وكذا أفراد عائلته، خصوصا بعد التفاعل الإيجابي المبدئي الذي أبدته الجهات المختصة مع طلب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والمواكبة الطبية به”.

وأضافت الهيئة أنها “تنتظر نقل الريسوني إلى المستشفى قصد تلقي العلاج والمواكبة والرعاية الطبية اللازمة في مثل هاته الحالات حتى يستعيد عافيته ويتمكن من مواصلة الدفاع عن براءته وحقوقه”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المدن الساحلية الأكثر تضررا من الحظر الليلي للتجوال في عز الصيف

المدن الساحلية الأكثر تضررا من الحظر الليلي للتجوال في…

2021-08-04 / 2:34 مساءً
Photo of أكادير : المئات من زوار المدينة يلغون حجوزاتهم بسبب قرار منع التنقل بين المدن

أكادير : المئات من زوار المدينة يلغون حجوزاتهم بسبب…

2021-08-04 / 1:28 مساءً
Photo of في أول ليلة.. الاعتقالات تطال خارقي الحجر الصحي الليلي بعدد من المدن

في أول ليلة.. الاعتقالات تطال خارقي الحجر الصحي الليلي…

2021-08-04 / 11:33 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء .. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

طقس الأربعاء .. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

2021-08-04 / 9:06 صباحًا
Photo of اجتماع افتراضي لوكالات الأنباء المتوسطية

اجتماع افتراضي لوكالات الأنباء المتوسطية

2021-08-03 / 11:47 مساءً
Photo of إدارة الجمارك تسلط الضوء على الأحكام الجديدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

إدارة الجمارك تسلط الضوء على الأحكام الجديدة المتعلقة بمكافحة…

2021-08-03 / 9:49 مساءً
Photo of 20 شخصا عدد ضحايا حوادث السير داخل المجال الحضري

20 شخصا عدد ضحايا حوادث السير داخل المجال الحضري

2021-08-03 / 9:33 مساءً
Photo of المحمدية : “الكولسة” في منح التزكيات تعجل باستقالة قيادية بيجيدية

المحمدية : “الكولسة” في منح التزكيات تعجل باستقالة قيادية…

2021-08-03 / 8:48 مساءً
Photo of مكتب السكك الحديدية يقدم تخفيضات مهمة للراغبين في السفر

مكتب السكك الحديدية يقدم تخفيضات مهمة للراغبين في السفر

2021-08-03 / 8:31 مساءً
Photo of فيديو التشرميل بسطات يقود شخصا وراء القضبان

فيديو التشرميل بسطات يقود شخصا وراء القضبان

2021-08-03 / 7:13 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق