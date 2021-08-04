سليمان الريسوني يعلن إيقاف إضرابه عن الطعام

هبة بريس - الرباط

كشفت هيئة دفاع الصحافي سليمان الريسوني، عن قرار الأخير بإيقاف إضرابه عن الطعام.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن ‘الريسوني استجاب إلى المناشدات التي تقدمت بها مجموعة من الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية والشخصيات العمومية والمثققفين والصحافيين، وكذا أفراد عائلته، خصوصا بعد التفاعل الإيجابي المبدئي الذي أبدته الجهات المختصة مع طلب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والمواكبة الطبية به”.

وأضافت الهيئة أنها “تنتظر نقل الريسوني إلى المستشفى قصد تلقي العلاج والمواكبة والرعاية الطبية اللازمة في مثل هاته الحالات حتى يستعيد عافيته ويتمكن من مواصلة الدفاع عن براءته وحقوقه”

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