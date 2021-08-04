لبنان يحيي الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت

2021-08-04 / 12:33 مساءً
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هبة بريس - وكالات

يحيي لبنان الذكرى السنوية الأولى للانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت الأربعاء، في الوقت الذي تواصل فيه عائلات الضحايا المطالبة بالعدالة والمساءلة.

وأعربت معظم أسر الضحايا عن استيائها من مرور عام على الانفجار ، وما زال من غير الواضح من أحضر وخزن بشكل غير ملائم الشحنة الكبيرة من نترات الأمونيوم التى تسببت في الانفجار.

وأعلن لبنان يوم حداد وطني لإحياء الذكرى السنوية الأولى للكارثة التي أودت بحياة أكثر من 190 شخصا وأسفرت عن جرح نحو ستة آلاف آخرين وشردت 300 ألف آخرين.

ومن المقرر إغلاق المتاجر والبنوك والشركات وستنكس المبانى الحكومية الأعلام.

وتعتزم أسر الضحايا تنظيم مسيرة إلى الميناء حيث سيقام قداس في الوقت المحدد لوقوع الانفجار فى الساعة 0604 مساء بالتوقيت المحلي (1507 بتوقيت غرينتش).

وهددت العائلات يوم الاثنين بتصعيد احتجاجاتها بسبب الاستياء من بطء وتيرة التحقيق في أسباب الانفجار.

كما دعت البرلمان إلى رفع الحصانة عن النواب ومسؤولي الأمن اللبنانيين الذين يُتهمونهم بالإهمال.

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