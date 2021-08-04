وزير الخارجية السعودي: واثق من عدم تكرار ما حدث مع خاشقجي

هبة بريس - وكالات

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده ستضمن عدم تكرار ما حدث في قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

وأكد الأمير في كلمة له خلال مشاركته في منتدى “أسبن”: “أنا واثق بأن أمر كهذا لن يحدث مجددا في المملكة العربية السعودية”، بحسب ما نقل موقع “سي أن أن”.

وأضاف: “تضمن السعودية عبر مؤسساتها ألا تحدث هفوات كهذه من جانب أجهزة الاستخبارات”، على حد تعبيره.

وتابع الوزير: “حاسبنا المتورطين في قتل خاشقجي، واتخذنا إجراءات تضمن عدم تكرار ما حدث أبداً”.

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