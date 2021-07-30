طقس الجمعة.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار، الذي سيخيم فوق عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك داخل منطقة سوس، والجنوب-الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية، والمنطقة الشرقية والسهول الداخلية.

وستتمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة برعد وزخات مطرية محلية فوق مرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة لها، فيما سيكون الطقس غائما جزئيا بالمنطقة الشرقية وبالريف.

وستهب زوابع رملية خفيفة بالجنوب -الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشرقية، كما ستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي على السواحل الوسطى والجنوبية، غير أنها ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن القطاع الشمالي أو من الغرب أحيانا بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و32 درجة بالجنوب-الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و28 درجة بكل من المنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول المجاورة لمرتفعات الأطلس ووسط البلاد، وستكون ما بين 17 و23 درجة على العموم بباقي جهات المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 40 و46 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وداخل منطقة سوس، وشرق الأقاليم الجنوبية، وشياظمة، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وواد ملوية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس والمنطقة الشرقية، ما بين 35 و40 درجة بالريف الغربي، ومنطقة الغرب، وسهول المحيط الأطلسي وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 25 و32 درجة بالقرب من السواحل وبمرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان بشمال العرائش، وهائجا إلى أحيانا قوي الهيجان ما بين الجرف وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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