صورة تعبيرية

شاب يتعرض للطعن بسلاح أبيض بكلميم والجاني في حالة فرار

2021-07-27 / 4:23 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تعرض شاب ثلاثيني، لطعنة سكين غادرة على مستوى البطن، بداخل مقهى وسط مدينة كلميم .

وعن أسباب الحادث، أكدت مصادر ” هبة بريس” ، أن الجاني قد دخل المقهى بشكل سريع ، دون أن يلفت الأنظار ودون شجار مع الضحية، ليوحه له طعنة بسكين، مما تفاجأ معه رواد المقهى، ويلوذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة، تاركا الضحية مضرجا في دماءه .

هذا وقد حل رجال الوقاية المدنية إلى عين المكان فور تلقيهم خبر الواقعة ، لتنقل الضحية في حالة حرجة للمستشفى الإقليمي، من أجل تلقي الإسعافات الضرورية، يما فتحت السلطات الامنية تحقيقا حول الحادث.، ومراجعة كاميرا لمعرفة ملامح المعتدي وهويته ووضع مذكرة بحث وطنية في حقه.

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