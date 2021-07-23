جريمة بشعة تهز سلا.. جندي متقاعد يقتل زوجته وابنته وينتحر

هبة بريس - سلا

اهتز حي واد الذهب- العيايدة بمدينة سلا، اليوم الجمعة، على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها 3 أشخاص.

وحسب مصدر أمني، فقد عاينت مصالح الشرطة القضائية مدعومة بعناصر الشرطة العلمية، جثة الضحيتين وهما سيدة وابنتها، تبلغان من العمر 45 و24 سنة، تحملان آثارا لطلقات نارية من بندقية للصيد، قبل أن يتم العثور على رب الأسرة البالغ من العمر 54 سنة بمسرح الجريمة، وهو يحمل آثار طلقة على مستوى أسفل عنقه بشكل تشير معه المعاينات الأولية إلى محاولته الانتحار.

وقد تم إيداع جثتي الهالكتين بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، فيما تم نقل الأب المشتبه فيه المصاب بجروح بليغة إلى المستشفى المحلي رهن العلاج الطبي حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات قليلة.

هذا وفتخت المصالح المعنية تحقيقا للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0