ايمانويل ماكرون

ماكرون يغير رقمه.. والرئاسة الفرنسية تؤكد: لا إثباتات على اختراق هاتفه

2021-07-22 / 9:20 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، تعديل إجراءات التأمين وخاصة تلك المتعلقة بتأمين الرئيس إيمانويل ماكرون في ضوء قضية برنامج التجسس “بيغاسوس”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر في الرئاسة الفرنسية قوله إن: “الرئيس إيمانويل ماكرون غير هاتفه ورقمه في ضوء ما تم الكشف عنه في قضية برنامج بيغاسوس للتجسس”.

وأشار المصدر إلى عدم وجود إثباتات تؤكد اختراق هاتف الرئيس الفرنسي، وقال: “الأمر لا يعدو كونه إجراءات أمن إضافية”.

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