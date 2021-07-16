مصرع طفلة وإصابة آخرين في حادث انقلاب سيارة ضواحي طرفاية

اشعبان لحبيب- هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن الطريق الوطنية رقم 1الرابطة، بين طرفاية وجماعة أخفنير، قد شهدت صباح اليوم الجمعة، حادثة سير خطيرة إثر إنقلاب سيارة خفيفة من نوع رونو، كانت تقل عائلة متجهة إلى إحدى مدن شمال المملكة، لأجل قضاء مناسبة عيد الأضحى رفقة أحبابهم.

وحسب مصادر هبة بريس، التي أسرت أن الحادثة وقعت جراء فقدان السائق السيطرة، على مقود السيارة مما أدى إلى انقلابها وتدحرجها عدة مرات على قارعة الطريق، الحادث خلف وفاة طفلة إثر إصابات وصفت بالبليغة، فيما أصيب شخص بكسر على مستوى الساق.

وفور إشعار الوقاية المدنية، قامت بنقل المصابين للمركز الصحي بطرفاية، كما تم نقل الطفلة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي مولاي الحسن بلمهدي، بعد أن فارقت الحياة بمدخل مستشفى طرفاية إثر إصابات خطيرة.

وفور علمها بالحادث، هرعت إلى عين المكان السلطات المحلية، وكذا عناصر الدرك الملكي، والوقاية المدنية، حيث تم إجراء المعاينة اللازمة وفتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات وقوع الحادث.

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