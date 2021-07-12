إساءات عنصرية ضد ثلاثي إنكلترا.. وجونسون يعلق

هبة بريس ـ رياضة

استنكر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون تعرض بعض لاعبي المنتخب الإنكليزي لكرة القدم لإساءة عنصرية بعد هزيمة الفريق أمام نظيره الإيطالي في نهائي بطولة أوروبا 2020 في استاد ويمبلي اللندني الليلة الماضية.

وبعد تعرض ثلاثة لاعبين سود للإساءة بعد إهدارهم ركلات الترجيح التي حسمت نتيجة المباراة، قال جونسون عبر تويتر “المنتخب الإنكليزي يستحق الإشادة به كبطل وليس التعرض للإساءة العنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني “هؤلاء المسؤولون عن هذه الإساءة الفظيعة يجب أن يخجلوا من أنفسهم”.

وانهالت الإساءات العنصرية بحق ماركوس راشفورد وجايدون سانشو وبوكايو ساكا على خلفية فشلهم في الركلات الترجيحية الأحد في نهائي كأس أوروبا .

وتعادل الفريقان 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي وحسمت إيطاليا اللقب بركلات الترجيح 3-2، حارمة الإنكليز من تتويجهم الأول منذ كأس العالم عام 1966 حين تغلبوا على ألمانيا الغربية 4-2 في “ويمبلي”.

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