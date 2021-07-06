طقس الثلاثاء .. الأجواء حارة فوق عدد من مناطق البلاد

هبة بريس ـ الرباط

توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة hليوم الثلاثاء، أن تستمر الأجواء الحارة فوق عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب الشرقي، داخل منطقة سوس وشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، نسبيا كثيرة بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية. فيما ستنتشر سحب ركامية مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة وبرعد بمرتفعات الأطلس، الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.

وستهب رياح قوية نوعا ما محليا بجنوب ووسط البلاد، مع هبوب زوابع رملية المحلية داخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و20 درجة بكل من المرتفعات، سواحل وسهول المحيط الأطلسي وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و32 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و27 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و31 درجة على سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 28 و33 درجة بالمرتفعات، وما بين 30 و36 درجة بالساحل المتوسطي وبسهول المحيط الأطلسي الشمالية، وما بين 36 و42 درجة بكل من الريف، السايس، الشياضمة، السهول الغربية للأطلس، هضاب الفوسفاط ووالماس، داخل الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية، وما بين 41 و46 درجة بالجنوب الشرقي وبجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الصويرة وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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