“فايسبوك” تختبر خاصية للتبليغ عن “الأصدقاء المتطرفين”

2021-07-04 / 10:30 صباحًا
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هبة بريس- وكالات

بدأت فيسبوك اختبار خاصية تنبيهات جديدة لسؤال المستخدمين خصوصا عما إذا كانوا يرصدون أي مؤشرات إلى ميول متطرفة تظهر لدى أصدقائهم، ما أثار قلقا لدى الجهات الأميركية المحافظة.

وفي تغريدة عبر «تويتر»، أوضح الناطق باسم «فيسبوك» أندي ستون أن الشبكة الاجتماعية تسعى من خلال هذه المبادرة إلى مكافحة التطرف العنيف، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

يذكر أن خاصية «ريدايركت إينيشياتيف» بحسب «فيسبوك»، ترمي إلى توجيه الأشخاص الذين يستخدمون مصطلحات للبحث متصلة بالكراهية أو العنف إلى موارد أو مجموعات للتربية أو التوعية.

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