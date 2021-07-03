نقابة البيجيدي تُعلق على فقدانها صفة ” الاكثر تمثيلية ” ..” تراجع بسبب خروقات “

هبة بريس ـ الرباط

خرجت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” للتعليق على فقدانها صفة النقابة “الأكثر تمثيلية”، في الانتخابات المهنية الأخيرة.

واعتبر الذراع النقابي لحزب “العدالة والتنمية”، في بلاغ له أن “جزأ من التراجع كان بسبب سلسلة من الخروقات المرافقة للعملية الانتخابية وعدم حياد بعض الإدارات”.

وعللت النقابة فشلها بـ ”تقطيع انتخابي فئوي وترابي غير عادل، واستمرار بعضها الآخر في اعتماد نظام انتخابي تنعدم فيه شروط النزاهة والشفافية، كما هو حال التصويت بالمراسلة، ناهيك عن حصول بعض الممارسات المشينة، من إسقاط اللوائح وترهيب المرشحين وترويج الأخبار الزائفة”، بحسب البلاغ.

وأشارت النقابة أن “التراجع في بعض القطاعات العمومية، والذي يرجع لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية”، مؤكدة على أنه “سيتم تقييمها لاحقا في إطار الهيئات التنظيمية ذات الاختصاص في أفق معالجتها”.

وهيمن المرشحون من دون انتماء نقابي على النتائج العامة لانتخابات ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص برسم سنة 2021، بانتخاب 24 ألف و429 مندوبا عنهم (نسبة 35، 51 في المائة).

ووفق النتائج النهائية لهذه الانتخابات المعلنة ، يوم الجمعة في ندوة صحفية بالرباط ، حل الاتحاد المغربي للشغل ثانيا ب7362 مندوبا (48، 15 في المائة)، متبوعا بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب ب5977 مندوبا (56، 12 في المائة).

وجاءت في المرتبة الرابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب3423 مندوبا (20، 7 في المائة)، يليها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ب2680 (63، 5 في المائة)، والفيدرالية الديمقراطية للشغل ب1326 (79، 2 في المائة)، والمنظمة الديمقراطية للشغل ب560 (18، 1 في المائة)، ونقابات أخرى ب1816 مندوبا وبنسبة 82، 3 في المائة.

وفيما يتعلق بالانتخابات في القطاع الخاص الذي يضم أكبر عدد من الممثلين، حصل الذين من دون انتماء نقابي على 22 ألف و213 مقعدا، أي بنسبة 30، 57 في المائة، متبوعين بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب ب5035 مقعدا (99، 12 في المائة)، والاتحاد المغربي للشغل (4969/ 82، 12)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (2339/ 03، 6 في المائة)، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل (2113/ 45، 5 في المائة)، والفدرالية الديمقراطية للشغل (440/ 14، 1 في المائة)، والمنظمة الديمقراطية للشغل (409/ 06، 1 في المائة)، ونقابات أخرى ب1245 مقعدا (نسبة 21، 3 في المائة).

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