الصحة العالمية : اصابات “كورونا” ترتفع مجددا في أوروبا

هبة بريس ـ وكالات

أعلن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، مساء أمس الخميس أن عدد الإصابات بكوفيد-19 ارتفع مجددا الأسبوع الماضي في أوروبا بعد تراجعه لعشرة أسابيع متتالية، محذرا من خطر حصول موجة وبائية جديدة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كلوغه، خلال مؤتمر صحفي عبر الأنترنت، “ستكون هناك موجة جديد في المنطقة الأوروبية، إلا في حال بقينا منضبطين”.

وبحسب المنظمة الأممية، ارتفع عدد الإصابات الأسبوع الماضي بنسبة 10 في المئة في منطقة أوروبا التي تتضمن 53 بلدا ومنطقة، “بسبب زيادة الاختلاط والرحلات والتجمعات وتخفيف القيود الاجتماعية”.

وأكد كلوغه أن “هذا الارتفاع يندرج في سياق وضع يتطور بسرعة نسخة متحورة مقلقة – هي المتحورة “دلتا” – وفي منطقة حيث لا يزال ملايين الأشخاص غير ملقحين رغم الجهود الكبيرة من جانب الدول الأعضاء”.

وتوقع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أن تمثل المتحورة “دلتا” الشديدة العدوى 90 في المئة من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي بحلول غشت المقبل.

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