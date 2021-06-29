إطلاق منصة فايسبوك الإخبارية الجديدة “Bulletin”

2021-06-29 / 11:28 مساءً
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هبة بريس- وكالات

كشفت شركة (فايسبوك)، متمثلة في مؤسسها الأول “مارك زوكربيرغ”، عن إطلاق منصة “فايسبوك” الإخبارية الجديدة “Bulletin”، التي تمزج بين المحتوى المجاني والمدفوع.

وجاء الإعلان عن المنصة الجديدة خلال غرفة بث صوتي مباشر “live audio” عبر خدمة البث الصوتي الجديد على “فايسبوك”، والمنافسة لتطبيق “كلوب هاوس”.

وحسب التفاصيل التي تم الإعلان عنها حتى الآن، فستكون الرسائل الإخبارية الجديدة “Bulletin” منصة مستقلة خارج “فايسبوك”، وسيكون لها موقع خاص بها.

ومع ذلك، فإن الخدمة الجديدة ستستفيد من بعض الأدوات الموجودة في “فايسبوك”، وسيتم دمج الأخبار في صفحات الكتاب عبر هذا الموقع الاجتماعي، كذلك ستظهر الأخبار من “Bulletin” في قسم الأخبار على تطبيق “فايسبوك”، وفي نتائج البحث خلاله كذلك.

وبالنسبة للمحتوى الذي سيتوفر على منصة “فايسبوك” الإخبارية الجديدة، فسيكون مزيج بين المحتوى المجاني والمدفوع؛ فبعض المقالات ستكون متوفرة للجميع، والبعض الآخر سيتطلب اشتراك مدفوع.

أما بالنسبة للكُتاب أنفسهم، فسيدفع “فايسبوك” لهم مقدما مقابل مشاركتهم في المنصة. وقال زوكربيرغ إن “فايسبوك” لن يأخذ من أرباح الكُتاب “على الأقل في البداية”.

وتقتصر المنصة الجديدة حاليا على عدد من الأشخاص الذين تم اختيارهم من قبل “فايسبوك”، ولم يتم الإعلان عن موعد محدد لفتح خيار التقديم في منصة “Facebook Bulletin” لباقي صانعي المحتوى المكتوب حول العالم.

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