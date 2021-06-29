طنجة.. مصرع صباغ سقط من الطابق السابع

2021-06-29 / 9:48 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

لقي عامل صباغة, اليوم الثلاثاء 29 يونيو، مصرعه إثر سقوطه من الطابق السابع لواجهة إحدى العمارات السكنية بالقرب من أحد الأسواق التجارية الكبرى بطريق الرباط بمدينة طنجة.

وبحسب المعطيات المتوفرة فان الهالك كان يشتغل في طلاء واجهة العمارة السكنية قبل أن ينقطع حبل الرافعة ويسقط من أعلى الطابق السابع، لقي على إثرها مصرعه بعين المكان.

وحلت بعين المكان السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية،التي عملت على نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات كما تم فتح تحقيق في الواقعة لتحديد ظروفها وملابساتها.

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