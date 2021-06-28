صناعة المحتوى الرقمي” محور دورة تكوينية ببيت الصحافة بطنجة

اس. بويعقوبي- هبة بريس

احتضن بيت الصحافة بمدينة طنجة، يوم الأحد 27 يونيو، دورة تكوينة تفاعلية حول موضوع “تصميم وانتاج المحتوى الرقمي” والتي تستمر الى يوم الثلاثاء المقبل لفائدة الصحافيات والصحافيين العاملين بالجهة.

وخلال اليوم الأول للدورة التكوينة اطلع المشاركون على تقنيات تصميم المحتوى الرقمي، أطره الاستاذ عبد الصمد مطيع من زاوية المعالجة الى النشر الالكتروني الذي يستلزم التوفر على مشروع تحريري، بالاضافة الى تصميم المحتوى الرقمي ومراحله.

بدوره سلط الاستاذ أنس تويمة، إطار متخصص ومسؤول الاشراف التقني والمعلوماتي في المعهد العالي للاتصال، الضوء على تقنيات صناعة المحتوى الرقمي وعرضه على وسائط الشبكة العنكبوتية، كما بسط عديد الثغرات المعلوماتية التي يجب تجنبها أثناء صناعة المحتوى الرقمي.

وسيكون المشاركون في الدورة التكوينية على موعد خلال اليوم الثاني من الدورة مع موضوع الاجناس والوسائط الصحفية من اختيار الاجناس الى نشرها، وصولا الى تقنيات الترويج للمحتوى الرقمي في اليوم الختامي للدورة التكوينية التي تعد حلقة من سلسلة الدورات التكوينية التي يعكف على تنظيمها المجلس الوطني للصحافة.

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