قتلى بفلوريدا
انهيار مبنى سكني في فلوريدا

انهيار مبنى سكني في فلوريدا إ يخلف 159 مفقود

2021-06-25 / 3:15 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية أن حصيلة المفقودين جراء انهيار مبنى سكني مكون من 11 طابقا ارتفعت إلى 159 شخصا، بالإضافة إلى أربعة قتلى.

وأكدت عمدة مقاطعة ميامي-ديد، دانييلا ليفين كافا، للصحفيين اليوم الجمعة أن عمليات البحث والإنقاذ في موقع انهيار المبنى في مدينة سيرفسايد لا تزال مستمرة، معربة عن أمل السلطات في إنقاذ ناجين.

ولفتت العمدة إلى أن السلطات تمكنت حتى الآن من التواصل مع 120 شخصا مرتبطين بالمبنى المنهار للاطمئنان على سلامتهم.

وأشار مسؤول في خدمة إطفاء الحرائق المحلية للصحفيين إلى أن رجال الإنقاذ سمعوا الليلة الماضية أصواتا من تحت الأنقاض.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في فلوريدا، على خلفية الحادثة المأساوية التي حصلت فجر أمس الخميس.

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