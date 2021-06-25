شركة "العال" الإسرائيلية تعلن تسيير رحلات مباشرة مع المغرب
الصورة تعبيرية

شركة “العال” الإسرائيلية تعلن تسيير رحلات مباشرة مع المغرب

2021-06-25 / 12:29 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية “العال” إنها ستبدأ تسيير رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب الشهر المقبل.

وقال حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة: “أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية “العال” إنها ستبدأ تسيير رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب الشهر المقبل وبذلك تنضم إلى شركتي “يسرائير” و”أركيا” اللتين قد بدأتا في تسويق رحلاتهما إلى المغرب”.

وأضاف: “من المتوقع أن يرتفع عدد السياح الإسرائيليين في المغرب بشكل ملحوظ مع فتح الخطوط المباشرة”.

يذكر أن المغرب وقع اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل في ديسمبر 2020 برعاية من إدارة الرئيس الأمريكي السابق ترامب، لتصبح المملكة المغربية رابع دولة عربية، بعد الإمارات والبحرين والسودان، تطبع علاقاتها مع إسرائيل في غضون سنة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزير بريطاني يعانق ويقبل مساعدته ويخلق ضجة ( صورة )

وزير بريطاني يعانق ويقبل مساعدته ويخلق ضجة ( صورة…

2021-06-25 / 12:45 مساءً
Photo of قتيل وجريحان جراء إطلاق نار بمركز تجاري في ماريلاند الأمريكية

قتيل وجريحان جراء إطلاق نار بمركز تجاري في ماريلاند…

2021-06-25 / 11:25 صباحًا
Photo of 18 قتيلا بحريق في مركز فنون قتالية وسط الصين

18 قتيلا بحريق في مركز فنون قتالية وسط الصين

2021-06-25 / 8:39 صباحًا
Photo of فرنسا.. استقبال القادمين من السعودية دون حجر صحي

فرنسا.. استقبال القادمين من السعودية دون حجر صحي

2021-06-24 / 10:46 مساءً
Photo of الصحة العالمية: تباطؤ جائحة كورونا للأسبوع الثامن على التوالي في العالم

الصحة العالمية: تباطؤ جائحة كورونا للأسبوع الثامن على التوالي…

2021-06-24 / 11:49 صباحًا
Photo of وسط موجة الحر الشديد.. اليونان تلغي ارتداء الكمامات الإلزامي

وسط موجة الحر الشديد.. اليونان تلغي ارتداء الكمامات الإلزامي

2021-06-24 / 9:22 صباحًا
Photo of وفاة الرئيس الفلبيني السابق بنينو أكينو الثالث عن 61 عاما

وفاة الرئيس الفلبيني السابق بنينو أكينو الثالث عن 61…

2021-06-24 / 9:19 صباحًا
Photo of مجلس الدستور الجزائري يعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية

مجلس الدستور الجزائري يعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية

2021-06-23 / 10:39 مساءً
Photo of أزمة تيغراي: مقتل وإصابة العشرات بعد ضربة جوية في الإقليم

أزمة تيغراي: مقتل وإصابة العشرات بعد ضربة جوية في…

2021-06-23 / 8:01 مساءً
Photo of كوريا الشمالية.. إعدام 10 أشخاص استخدموا الهاتف “سرا”

كوريا الشمالية.. إعدام 10 أشخاص استخدموا الهاتف “سرا”

2021-06-23 / 7:30 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق